Бізнес закликає продовжити чинні бронювання та запустити механізм електронного відрядження

Європейська Бізнес Асоціація звертається до Уряду з проханням подовжити ще на 2 місяці чинні бронювання військовозобов'язаних без необхідності повторного погодження з Міноборони та все ж запустити механізм електронного відрядження.

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Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що протягом останніх місяців питання бронювання військовозобов’язаних є одним із ключових у роботі підприємств, які є критично важливими для функціонування національної економіки.

"Ризики втрати критичного для роботи підприємств персоналу є надзвичайно високими, а недосконалість процедури надання бронювання та постійні затримки у наданні таких бронювань навіть у випадку виконання усіх умов, передбачених законодавством, в доповнення до військових загроз, фізичних руйнувань, порушених ланцюгів постачання, низькою купівельної здатності, тощо часто змушують підприємства скорочувати виробництво та фактично зупиняти свою роботу та будь-які інвестиції", - наголошують в ЄБА.

Там підкреслюють, що бізнес розуміє, що в країні триває війна і військові потреби є конче важливими. Однак, і економіка має працювати, аби країна функціонувала. А серцем економіки є працюючий в країні прозорий бізнес, що сплачує податки, заробітні плати, підтримує країну.

"Європейська Бізнес Асоціація неодноразово наголошувала на необхідності створення простої та зрозумілої процедури отримання таких бронювань та терміновому удосконаленні законодавства, аби, принаймні операційна діяльність компанії могла нормально продовжуватись, адже для цього вкрай важливими є люди", - йдеться у повідомленні.

В ЄБА нагадали, що 7 вересня цього року Постановою КМУ №1002 було продовжено чинні бронювання на 2 місяці без необхідності повторного погодження Міністерством оборони України.

У той же час, станом на середину жовтня зміни, необхідні для удосконалення процедури бронювання та скасування мобілізаційних завдань, так і не були прийняті.

"Тож беручи до уваги оптимістичний сценарій, за якого необхідні зміни до законодавства будуть прийняті протягом шести тижнів, та часу, необхідного для розгляду заявок на бронювання за нової процедури, отримання нових бронювань можливе не раніше другої половини грудня. Однак, чинні бронювання будуть завершуватися з середини листопада і, відповідно, робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою", - зазначається в повідомленні.

Тому, ЄБА звертається до Уряду з проханням подовжити ще на 2 місяці чинні бронювання без необхідності повторного погодження з Міноборони. Це дасть можливість державі прийняти всі необхідні законодавчі зміни з дотриманням визначених законом строків та процедур, провести поступове перебронювання критичного для функціонування економіки персоналу без перевантаження системи, а бізнесу – продовжити працювати, забезпечувати роботу підприємств, підтримувати працівників, сплачувати податки та заробітні плати, тощо.

Більше того, наприкінці літа Урядом було анонсовано з 1 вересня запуск механізму «е-Відрядження» за допомогою якого підприємства могли внести спеціальний депозит та отримати дозвіл на короткотермінове відрядження для свого працівника.

Пройшло вже більше ніж 1,5 місяця, але механізм, на жаль, все ще не запрацював.

"Тож бізнес звертається з проханням до Уряду все ж запустити даний механізм, адже досить частко стратегічні питання розвитку підприємства, побудови нових логістичних маршрутів, інвестування, тощо не можуть вирішуватись онлайн, а потребують фізичної присутності. Більше того, рішення про можливість виїзду за кордон у короткотермінові відрядження буде мати важливий вплив на економіку країни, її розвиток та відновлення. Водночас, стає очевидним, що обмежуючими заходами розвитку не досягнеш", - підкреслили в ЄБА..

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову, що дозволяє з 1 вересня військовозобов'язаним співробітникам компаній виїзд за кордон у відрядження на строк до 7 днів під заставу 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 19 серпня в Уряді офіційно оголосили, що він "прийняв постанову", яка дозволить в експериментальному порядку запустити проект "е-Відрядження", в рамках якого з 1 вересня через портал держпослуг "Дія" видаватимуться дозволи на виїзд з України для працюючих на фізосіб-підприємців та на юрособи чоловіків.

Повідомлялося, що для цього роботодавець має подати податкову звітність, не мати боргів зі сплати єдиного внеску на державне соціальне страхування, мати середню зарплату по підприємству не нижче 20 тисяч гривень, кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10, а також внести "гарантований платіж" у сумі 200 тисяч гривень.

При цьому було передбачено, що дозволи на виїзд зможуть отримати не більше 10% застрахованих осіб та не більше 10 осіб із компанії одночасно. Проект постанови було розроблено Міністерством економіки, яке першим і поспішило повідомити про його схвалення Урядом.