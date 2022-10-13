Кабмін дозволив працівникам авіагалузі виїжджати з України: кому які документи потрібні

Кабінет міністрів дозволив представникам авіаційної галузі виїжджати з України під час воєнного стану за наявності певних підстав. Про це йдеться у постанові уряду №1148 від 4 жовтня, опублікованій на сайті уряду.

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Мова йде про чоловіків віком від 18 до 60 років, що належать до авіаційного персоналу, є державними інспекторами з авіаційного нагляду або особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби, та працівниками державного авіаційного підприємства “Українаˮ, якщо вони прямують на роботу або тренажерну підготовку за кордоном.

Підтвердними документами для виїзду працюючого в Україні авіаперсоналу є:

- засвідчена суб’єктом авіаційної діяльності копія укладеного трудового договору (контракту) або укладений договір на проходження тренажерної підготовки;

- підтвердження Державіаслужби, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);

- наказ суб’єкта авіадіяльності про відрядження особи за кордон.

Підтвердними документами для авівперсоналу, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіадіяльності за кордоном, є:

- копія укладеного трудового договору (контракту) із таким суб’єктом чи лист від нього про намір укласти такий договір (контракт), або ж копія укладеного договору на проходження тренажерної підготовки;

- підтвердження Державіаслужби, що особа належить до авіаперсоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);

- військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також дозвіл від керівника військкомату на виїзд з місця проживання.



Перебувати за кордоном працівники української авіагалузі можуть безперервно протягом строку відрядження, а ті, що виїжджають для роботи на іноземні компанії, - відповідно не більше строку дії трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки.

Підтвердним документом для інспекторів з авіанагляду та осіб, уповноважених на проведення перевірок, є наказ Державіаслужби про їхнє відрядження за кордон, а для працівників авіапідприємства “Українаˮ - наказ цього підприємства про відрядження працівника за кордон.

Нагадаємо також, що в кінці серпня Кабмін дозволив виїжджати за кордон українським чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com