Кабмин разрешил работникам авиаотрасли выезжать из Украины: кому какие документы нужны

Кабинет министров разрешил представителям авиационной отрасли выезжать из Украины во время военного положения при наличии определенных оснований. Об этом говорится в постановлении правительства №1148 от 4 октября, опубликованном на сайте правительства.

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Речь идет о мужчинах от 18 до 60 лет, принадлежащих к авиационному персоналу, являющихся государственными инспекторами по авиационному надзору или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, а также сотрудниками государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются на работу или тренажерную подготовку за границей .

Подтверждающими документами для выезда работающего в Украине авиаперсонала являются:

- заверенная субъектом авиационной деятельности копия заключенного трудового договора (контракта) или заключенный договор на прохождение тренажерной подготовки;

- подтверждение Госавиаслужбы, что лицо принадлежит к авиаперсоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);

- приказ субъекта авиадеятельности о командировке лица за границу.

Подтверждающими документами для авиперсонала, который работает или намерен трудоустроиться у субъекта авиадеятельности за рубежом, являются:

- копия заключенного трудового договора (контракта) с таким субъектом или письмо от него о намерении заключить такой договор (контракт), или копия заключенного договора на прохождение тренажерной подготовки;

- подтверждение Госавиаслужбы, что лицо принадлежит авиаперсоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);

- военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также разрешение руководителя военкомата на выезд с места жительства.



Находиться за границей работники украинской авиаотрасли могут непрерывно в течение срока командировки, а выезжающие для работы на иностранные компании – соответственно не больше срока действия трудового договора или договора о прохождении тренажерной подготовки.

Подтверждающим документом для инспекторов по авианадзору и лиц, уполномоченных на проведение проверок, является приказ Госавиаслужбы об их командировке за границу, а для работников авиапредприятия “Украина” – приказ этого предприятия о командировке работника за границу.

Напомним также, что в конце августа Кабмин разрешил выезжать за границу украинским мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на судах.

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