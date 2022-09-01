Шмыгаль отказался подписывать постановление, разрещающее заграничные командировки мужчин с сентября

Премьер-министр Денис Шмыгаль не подписал постановление, разрешающее с 1 сентября военнообязанным сотрудникам компаний выезд за границу в командировки на срок до 7 дней под залог в 200 тысяч гривен. Об этом заявил на брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Liga.net.

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"Мы анонсировали, что было принято решение на Кабмине, но постановление еще не подписано. Пока еще происходит дискуссия в правительстве относительно этого постановления, о его доработке, публикации и так далее. Сейчас я не могу сказать, будет ли оно подписано, когда и в каком формате. Если оно будет подписано, мы эту услугу очень быстро реализуем", – сказал он.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в своем Telegram-канале, что в том, что премьер отложил подписание данного постановления, "нет ничего удивительного".

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности. Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры? Насколько позитивно механизм повлияет на развитие экономики?" - отметил он.

В частности, по словам нардепа, непонятно обоснование условия о необходимости средней зарплаты в соответствующей компании не менее 20 тысяч гривен, если средняя зарплата в январе в стране составляла 14577 гривен, а с того времени, по данным Национального банка Украины, она уменьшилась на 12%.

"Откуда сумма залога в 200 тысяч гривен за человека? Почему именно 200 и какова природа этого платежа при невозврате работника? Штраф? Но ведь штраф платится только на основании закона, а не эксперимента. Почему человека выпускают на предельно короткий срок в 7 дней, увеличивая риск его невозврата вовремя?" - задался вопросами Гетманцев.

Кроме того, он удивился, почему было заявлено о условии наличия не менее 10 сотрудников, а также почему не рассматривается "вариант выдачи временных документов".

"Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения вместо интуитивных. Поддерживаю позицию премьера", - подчеркнул депутат.

Напомним, что 19 августа в правительстве официально объявили, что оно "приняло постановление", которое позволит в экспериментальном порядке запустить проект "е-Коммандировка", в рамках которого с 1 сентября через портал госуслуг "Дія" будут выдаваться разрешения на выезд из Украины для работающих на физлиц-предпримателей и на юрлица мужчин.

Сообщалось, что для этого работодатель должен подать налоговую отчетность, не иметь долгов по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, иметь среднюю зарплату по предприятию не ниже 20 тысяч гривен, число застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала не менее 10, а также внести "гарантированный платеж" в сумме 200 тысяч гривен.

При этом было предусмотрено, что разрешения на выезд смогут смогут получить не более 10% застрахованных лиц и не более 10 человек из компании одновременно. Проект постановления был разработан Министерством экономики, которое первым и поспешило сообщить о его одобрении правительством.