Петиция к Зеленскому с требованием разрешить морякам выезд из Украины набрала 25 тысяч голосов

На сайте президента набрала 25 тысяч голосов электронная петиция о разрешении работникам морского транспорта на пересечение государственной границы Украины в период всеобщей мобилизации.

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Она была подана еще 18 мая гражданкой Юлией Кравченко от имени одесской компании "Скаймар", занимающейся услугами индивидуальных нерегулярных перевозок и ориентированной на моряков.

На сбор электронных подписей под петициями главе государства отводится три месяца, и указанное прошение как раз успело получить необходимую поддержку за неделю до конца срока. Сейчас под ним уже 25,1 тысячи подписей. Таким образом, теперь на эту просьбу должен дать официальный ответ Владимир Зеленский.

Инициатор ходатайства мотивирует потребность в предоставлении разрешения на пересечение границы морякам, в том числе внутренних вод Украины, необходимостью "обеспечения защиты национальных интересов Украины как морского государства и осуществления мер, способствующих защите интересов украинских моряков на мировом рынке труда".

Напомним также, что 30 июня депутатом от "Слуги народа" Георгием Мазурашу в Верховную Раду был внесен законопроект №7484-1, который предлагает установить право на выезд из Украины во время военного положения, в частности, моряков. Однако этот документ до сих пор парламентом не рассматривался.

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