В Раде предлагают расширить категории мужчин, которым разрешено выезжать заграницу во время военного положения

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект по запрету на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Согласно нему право на выезд могут получить мужчины, у которых не только 3 несовершеннолетних детей, а и 2 детей до 14 лет, 1 ребёнок до 14 лет и беременная супруга, или же 1 ребёнок до 3 лет.

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Подал в Верховную Раду законопроект член фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.

Документом предлагается существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать территорию Украины во время военного положения.

В частности, такое право могут получить мужчины, у которых не только трое несовершеннолетних детей, а и двое детей до 14 лет, один ребёнок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребёнок до 3 лет.

Также законопроект предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые имеют рабочие, спортивные контракты в других странах, официальное подтверждение юрлиц других стран по трудоустройству, или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг, или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ или бизнес в других странах.

Основанием для выезда, по этому проекту также будут считаться контракты для моряков, обучение за рубежом, международные соревнования и разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров и водителей гуманитарных грузов.

Отметим, в Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить выезд за границу мужчин 18-60 лет на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, у кого отсрочка. Вопрос о порядке выезда мужчин пока регулируется только Указом президента, но не законом.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать вопросы, поднятые в электронной петиции с призывом отменить запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста, действующий с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля.

Отметим, по данным польской погранслужбы, с 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн граждан, в том числе432 тыс мужчин в возрасте 18–60 лет.Полмиллиона мужчин подлежат мобилизации, но, по всей видимости, смогли выехать за взятку.