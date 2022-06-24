В Раде хотят законом запретить мужчинам выезжать из Украины во время военного положения

В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить выезд за границу мужчин 18-60 лет на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, у кого отсрочка.

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Об этом говорится в законопроекте №7484, зарегистрированном на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, вопрос о порядке выезда мужчин пока регулируется только Указом президента, но не законом.

Соответственно, предлагают добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" новую статью.

В этой статье будет прописано ограничение на выезд для мужчин 18-60 лет, и исключения для многодетных отцов, отцов-одиночек, мужчин, признанных инвалидами и студентов/аспирантов/докторантов.

Кроме этих лиц, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, определенным Кабинетом Министров Украины.

Также предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации гражданам, забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, а также лицам с инвалидностью или непригодными к воинской службе по состоянию здоровья.

Решается законопроектом и вопрос о прохождении службы по месту регистрации или жительства. Такую возможность могут предоставить для отдельных категорий граждан.

Отметим, по данным польской погранслужбы, с 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн граждан, в том числе 432 тыс мужчин в возрасте 18–60 лет. Полмиллиона мужчин подлежат мобилизации, но, по всей видимости, смогли выехать за взятку.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать вопросы, поднятые в электронной петиции с призывом отменить запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста, действующий с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля.