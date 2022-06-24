У Раді хочуть законом заборонити чоловікам виїжджати з України під час воєнного стану

У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років під час воєнного стану за винятком осіб, яких визначає уряд, та тих, хто має відстрочку.

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Про це йдеться у законопроекті №7484, зареєстрованому на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, питання про порядок виїзду чоловіків поки що регулюється лише Указом президента, але не законом.

Відповідно, пропонують додати до Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" нову статтю.

У цій статті буде прописано обмеження на виїзд для чоловіків 18-60 років, та винятки для багатодітних батьків, батьків-одинаків, чоловіків, визнаних інвалідами та студентів/аспірантів/докторантів.

Крім цих осіб, право виїзду за межі України під час воєнного стану може бути надано особам, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Також надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації громадянам, заброньованим на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями, а також особам з інвалідністю або непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Вирішується законопроектом та питання про проходження служби за місцем реєстрації або проживання. Таку нагоду можуть надати для окремих категорій громадян.

Зазначимо, за даними польської прикордонної служби, з 24 лютого по 7 червня 2022 року з України в Польщу в'їхало 3,645 млн. громадян, у тому числі 432 тис чоловіків у віці 18-60 років. Півмільйона чоловіків підлягають мобілізації, але, мабуть, змогли виїхати за хабар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання, порушені в електронній петиції із закликом скасувати заборону на виїзд з України чоловіків призовного віку, що діє з початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого.