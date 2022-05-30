Радник голови МВС запропонував випускати чоловіків призовного віку із країни за $3-5 тис

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов запропонував дозволити українцям-чоловікам виїжджати з країни, навіть якщо діє військовий стан. Для цього, як він вважає, потрібно створити так званий "страховий внесок".

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Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Тотальна заборона на виїзд, на думку радника голови МВС, шкодить країні. Тому він вважає за раціональне запропонувати чоловікам платити 3-5 тисяч доларів за право виїхати з України.

"Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна надовго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду це не заборонити чи вирішити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3- 5 тисяч доларів та вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше. Багато років саме гроші заробітчан рятували нашу економіку, і зараз це особливо важливо", - резюмував він.

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. Зараз в Україні активно триває мобілізація, тому скасували заклик на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.

При цьому радник керівника ВП Олексій Арестович заявляв, що деяким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Наразі відповідні органи працюють над таким послабленням. На це відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявивши, що чоловікам призовного віку не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією.