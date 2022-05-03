На Закарпатті викрили канал із нелегальної переправки призовників за кордон

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією розкрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це йдеться на сайті ДБР.

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Повідомляється, що співробітниками ДБР та поліцією було затримано організатора схеми. Ним виявився харків'янин, який переїхав на Закарпаття та вирішив організувати там свій незаконний бізнес.

Затриманий надавав потенційним охочим ухилитися від військового обов'язку широкий комплекс послуг – від липових довідок про непридатність до військової служби до переправки через кордон під виглядом волонтерів.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про причетність до незаконного бізнесу працівників військкоматів, лікарів та прикордонників.

"Зокрема, за оперативною інформацією, за сприяння харківського "бізнесмена" в одному з центрів комплектування та соціальної підтримки в Закарпатській області чоловіки нібито проходили військово-лікарську комісію, яка визнавала їх непридатними до військової служби у воєнний час з одночасним зняттям із військового обліку", — йдеться у повідомленні.

Свої послуги організатор схеми оцінював у 20 тисяч доларів. Його затримали під час отримання плати за послуги від чергового бажаючого втекти за кордон.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого 40 тисяч доларів США, зброю та патрони, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та печатки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали мешканця Чернівців, який за 12 тисяч доларів допомагав перейти через кордон чоловікам призовного віку.