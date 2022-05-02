Правоохранители задержали жителя Черновцов, который за деньги помогал убежать за границу призывникам

Правоохранители задержали жителя Черновцов, который за 12 тысяч долларов помогал перейти через границу мужчинам призывного возраста. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, житель Черновцов находил желающих покинуть страну через свою группу в одном из мессенджеров. Правоохранители задержали подозреваемого вблизи с. Тарашаны Черновецкого района. Он был с двумя мужчинами призывного возраста, которых должен был доставить в Румынию мимо пунктов пропуска. Свои услуги оценил в 12 тысяч долларов", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, житель Черновцов был уведомлен о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Украине мобилизация, по плану, заканчивается 24 мая, но процесс призыва военнообязанных украинцев могут продлить.