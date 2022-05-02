Правоохоронці затримали мешканця Чернівців, який за гроші допомагав втекти за кордон призовникам

Правоохоронці затримали мешканця Чернівців, який за 12 тисяч доларів допомагав перейти через кордон чоловікам призовного віку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, мешканець Чернівців знаходив охочих залишити країну через свою групу в одному з месенджерів. Правоохоронці затримали підозрюваного поблизу с. Тарашани Чернівецького району. Він був із двома чоловіками призовного віку, яких повинен був доставити до Румунії повз пункти пропуску. Свої послуги оцінив у 12 тисяч доларів", - сказано у повідомленні.

Житель Чернівців був повідомлений про підозру в організації незаконної переправки осіб через державний кордон України. В даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Україні мобілізація, за планом, закінчується 24 травня, але процес призову військовозобов'язаних українців можуть продовжити.