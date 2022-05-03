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Преступность
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На Закарпатье раскрыли канал по нелегальной переправке призывников за границу

На Закарпатье раскрыли канал по нелегальной переправке призывников за границу
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией раскрыли схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. Об этом сказано на сайте ГБР.

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Сообщается, что сотрудниками ГБР и полицией был задержан организатор схемы. Им оказался харьковчанин, который переехал на Закарпатье и решил организовать там свой незаконный бизнес. 

Задержанный предоставлял потенциальным желающим уклониться от военной обязанности широкий комплекс услуг – от липовых справок о непригодности к военной службе до переправки их через границу под видом волонтеров.

Правоохранители также проверяют информацию о причастности к незаконному бизнесу работников военкоматов, врачей и пограничников.

"В частности, по оперативной информации, при содействии харьковского "бизнесмена" в одном из центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области мужчины якобы проходили военно-врачебную комиссию, которая признавала их непригодными к военной службе в военное время с одновременным снятием с военного учета", — сказано в сообщении.

Свои услуги организатор схемы оценивал в 20 тысяч долларов. Его задержали при получении платы за услуги от очередного желающего скрыться за границу.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного 40 тысяч долларов США, оружие и патроны, мобильные телефоны, флеш-накопители и печати.

Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Черновцов, который за 12 тысяч долларов помогал перейти через границу мужчинам призывного возраста.

Автор:
Степан Крьока