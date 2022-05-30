Советник главы МВД предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за $3-5 тыс

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусов предложил разрешить украинцам-мужчинам выезжать из страны, даже если действует военное положения. Для этого, как он считает, нужно создать так называемый "страховой вклад".

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Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Тотальный запрет на выезд, по мнению советника главы МВД, вредит стране. Поэтому он считает рациональным предложить мужчинам платить 3-5 тысяч долларов за право выехать из Украины.

"Относительно выезда мужчин за границу. Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не запретить или разрешить. Это вопрос как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно деньги заробитчан спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", — резюмировал он.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. Сейчас в Украине активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.

При этом советник руководителя ОП Алексей Арестович заявлял, что некоторым мужчинам могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Сейчас соответствующие органы работают над таким послаблением. На это отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявив, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.