Некоторым мужчинам призывного возраста разрешили выезжать за границу

Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление, которыми смягчил запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны.

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Соответствующий документ опубликовали на Правительственном портале.

На срок до шести месяцев из Украины смогут выезжать водители, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь для нужд ВСУ а также населения Украины. При этом нужно сначала будет получить документ о важности такой поездки. Речь о письме, которое может предоставить любой их этих органов:

любой военный, правоохранительный орган;

военная администрация;

медицинское учреждение;

отправитель или получатель гуманитарной помощи.

Кроме того, право пересекать границу получили железнодорожники, а также спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

Стоит напомнить, что на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста. За два дня петицию поддержали более 2 тысяч человек. А 21 мая 2022 года петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. При это президент отказался ее поддержать.

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