Львовянин за $7000 нелегально переправлял мужчин за границу: ему грозит до 9 лет лишения свободы

Во Львове 7 мая полиция задержала мужчину, организовавшего нелегальную переправку мужчин через границу в страны Евросоюза, требуя за эту услугу 7 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что полицейскими был задержан житель Львова, который за 7 тысяч долларов помогал мужчинам призывного возраста нелегально уехать за границу. По версии следствия, злоумышленник снабжал мужчин необходимыми фальшивыми документами, позволявшими им беспрепятственно уехать за границу.

Правоохранителям удалось задержать мужчину при получении денег и копий личных данных мужчины, необходимых для дальнейшей фальсификации документов для пересечения границы.

Прокуратура сообщила задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. Вскоре ему изберут меру пресечения. За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных.