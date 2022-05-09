Львів’янин за $7000 нелегально переправляв чоловіків за кордон: йому загрожує до 9 років позбавлення волі

У Львові 7 травня поліція затримала чоловіка, який організував нелегальне переправлення чоловіків через кордон до країн Євросоюзу, вимагаючи за цю послугу 7 тисяч доларів.

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Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Зазначається, що поліцейськими був затриманий мешканець Львова, який за 7 тисяч доларів допомагав чоловікам призовного віку нелегально виїхати за кордон. За версією слідства, зловмисник забезпечував чоловіків необхідними фальшивими документами, що дозволяли їм безперешкодно виїхати за кордон.

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка під час одержання грошей та копій особистих даних чоловіка, необхідних для подальшого фальсифікування документів для перетину кордону.

Прокуратура повідомила затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чоловікам призовного віку не планують дозволяти виїзд за кордон, доки триває війна з Росією. Рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.