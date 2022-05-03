У Чернівецькій області чоловіків призовного віку зобов'язали носити з собою документи

У Чернівецькій області під час дії воєнного стану чоловіків призовного віку зобов'язали постійно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

"Під час дії воєнного стану громадяни призовного віку повинні постійно мати при собі документи, що посвідчують особу. Також їм треба носити із собою посвідчення про прописку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", — йдеться у повідомленні.

Також указом голови Чернівецької ОВА передбачається, що військовозобов'язані повинні надавати зазначені документи за вимогою для перевірки представникам Нацполіції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, в Україні мобілізація за планом закінчується 24 травня, але процес призову військовозобов'язаних українців можуть продовжити.

Варто зазначити, що 76% українців позитивно ставляться до ініціативи щодо мобілізації чоловіків призовного віку певних професій для відновлення країни замість служби в армії. Ще 21% респондентів ставляться до цього нейтрально, 6% виступили проти, а 3% вагалися з відповіддю.