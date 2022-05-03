В Черновицкой области мужчин призывного возраста обязали носить с собой документы

В Черновицкой области во время действия военного положения мужчин призывного возраста обязали постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук.

"Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также им нужно носить с собой удостоверение о прописке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного", - говорится в сообщении.

Также указом главы Черновицкой ОВА предусматривается, что военнообязанные должны предоставлять указанные документы по требованию для проверки представителям Нацполиции, Нацгвардии и Военной службы правопорядка.

Напомним, в Украине мобилизация по плану истекает 24 мая, но процесс призыва военнообязанных украинцев могут продолжить.

Стоит отметить, что 76% украинцев положительно относятся к инициативе мобилизации мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии. Еще 21% респондентов относятся к этому нейтрально, 6% выступили против, а 3% затруднились с ответом.