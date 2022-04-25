В Раде обсуждается ослабление мобилизационных мер для мужчин призывного возраста

Однако на данный момент правительство не планирует рассматривать эти инициативы.

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В Верховной Раде обсуждаются инициативы по ослаблению мобилизационных мер для мужчин призывного возраста. Об этом рассказал "РБК-Украина" спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, правительство пока не будет выносить эти инициативы для рассмотрения парламентом.

"Я знаю, что такие инициативы есть и они обсуждаются. Но пока еще не рассматриваем включение их в повестку дня. Мы глубоко убеждены, что все вопросы, связанные с нынешним мобилизационным режимом, а он распространяется на мужчин 18-60 лет, не просто так предусмотрены. Это то количество мужского населения Украины, которое может отстаивать независимость Украины", — подчеркнул Стефанчук.

Стефанчук отметил, что законодательными инициативами невозможно изменить человека.

"Если кто хотел убежать из Украины, он одевался в женские наряды, перевозил себя в каких-то ящиках. А есть люди, которые, имея вид на жительство в других странах, считали, что должны отдать свой долг Родине, и возвращались из-за границы. Каждый человек должен осознать, что он должен исполнить свой долг перед Украиной, мы можем на законодательном уровне вводить какие-то новые механизмы и подходы, но все зависит от чувства внутреннего долга каждого человека", — добавил спикер ВР.

Напомним, что нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7265, согласно которому мужчины, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, будут обязаны вернуться в Украину во время войны.