В Україні можуть продовжити мобілізацію

В Україні мобілізація за планом закінчується 24 травня, але процес призову військовозобов'язаних українців можуть продовжити. Про це 2 травня заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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"Якщо така потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, однозначно буде потреба у поповненні фахівцями, військовими наших військових частин. Тому я думаю, керівництвом буде продовжено мобілізацію після 24 травня", — резюмував Горбач.

Горбач додав, що кількість мобілізованих українців порівняно з мобілізацією у 2014 році є "високою".

"Понад два місяці проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Зараз проходить лише доукомплектування", – сказав він.

Зазначимо, що 76% українців позитивно ставляться до ініціативи щодо мобілізації чоловіків призовного віку певних професій для відновлення країни замість служби в армії. Ще 21% респондентів ставляться до цього нейтрально, 6% виступили проти, а 3% вагалися з відповіддю.