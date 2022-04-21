Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня

Верховна Рада на засіданні 21 квітня ухвалила закон №7300, яким продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт №7300 "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" 19 квітня. Як і очікувалося, парламент підтримав документ, "за" проголосували 300 нардепів.

Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно триває мобілізація, тому в Україні скасували заклик на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.