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Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня
Верховна Рада на засіданні 21 квітня ухвалила закон №7300, яким продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт №7300 "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" 19 квітня. Як і очікувалося, парламент підтримав документ, "за" проголосували 300 нардепів.
Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно триває мобілізація, тому в Україні скасували заклик на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.
24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Цього ж дня ВРУ вперше з початку повномасштабного вторгнення запровадило воєнний стан по всій країні.