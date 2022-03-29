В Україні дозволили не сплачувати за землю на період воєнного стану

На період дії воєнного стану в Україні змінено встановлений Податковим кодексом порядок стягнення плати за землю.

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Як повідомляє пресцентр Державної податкової служби, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано військовий чи надзвичайний стан, не нараховуються та не сплачуються земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, розташовані на територіях, де ведуться бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Ці зміни стосуються також земельних ділянок, визначених обласними військовими адміністраціями як засмічених вибухонебезпечними предметами та/або на яких є фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом міністрів України.

З огляду на те, що граничний термін подання податкової декларації щодо сплати за землю на 2022 рік припав на 21 лютого 2022 року, то платники за землю в межах певних територій мають, по можливості, подати уточнювальні податкові декларації після офіційного оприлюднення такого переліку.

У ДПС зазначають, що починаючи з березня 2022 року податкові зобов'язання, які були задекларовані до сплати у раніше поданих податкових деклараціях, потрібно змінити та вказати у розмірі "0", крім податків за січень та лютий 2022 року.

Для можливості уточнення підстав для зменшення податкових зобов'язань у декларації у графі "Код пільги" як код пільги необхідно вказати номер закону України, а саме 2120.

Приклади заповнення уточнюючих податкових декларацій із земельного податку та орендної плати за 2022 рік розміщено на веб-порталі ДПС за цим посиланням.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".

Раніше повідомлялося, що громадяни України, які не мають можливості подати декларацію про майновий стан та доход, можуть відкласти цей процес до скасування військового стану в країні.

Перед цим в Україні запровадили низку податкових послаблень. Бізнес – фізосіб-підприємців I (ліміт доходу – трохи більше 1 млн грн) та ІІ груп (до 5,42 млн грн) — звільнили від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на період дії воєнного стану.