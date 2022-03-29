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Недвижимость
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В Украине разрешили не платить за землю в период военного положения

В Украине разрешили не платить за землю в период военного положения
Фото: пресс-центр Государственной налоговой службы

На период действия военного положения в Украине изменен установленный Налоговым кодексом порядок взимания платы за землю.

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Как сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное или чрезвычайное положение, не начисляются и не уплачиваются земельный налог и арендная плата за земельные участки, расположенные на территориях, где ведутся боевые действия, и на территориях, временно оккупированных Российской Федерацией.

Эти изменения касаются также земельных участков, которые определены областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, определяется Кабинетом министров Украины.

С учетом того, что предельный срок подачи налоговой декларации по плате за землю на 2022 год пришелся на 21 февраля 2022 года, плательщики за землю в пределах определенных территорий должны, по возможности, подать уточняющие налоговые декларации после официального обнародования такого перечня.

В ГНС отмечают, что начиная с марта 2022 года налоговые обязательства, которые были задекларированы к уплате в ранее поданных налоговых декларациях, нужно изменить и указать в размере "0", кроме налогов за январь и февраль 2022 года.

Для возможности уточнения оснований уменьшения налоговых обязательств в декларации в графе "Код льготы" в качестве кода льготы необходимо указать номер закона Украины, а именно 2120.

Примеры заполнения уточняющих налоговых деклараций по земельному налогу и арендной плате за 2022 год размещены на веб-портале ГНС по этой ссылке.

Напомним, 24 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения".

Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые не имеют возможности подать декларацию об имущественном состоянии и доходе, могут отложить этот процесс до отмены военного положения в стране.

Перед этим в Украине ввели ряд налоговых послаблений. Бизнес — физлиц-предпринимателей I (лимит дохода – чуть более 1 млн грн) и ІІ групп (до 5,42 млн грн) — освободили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) на период действия военного положения.

Автор:
Дмитрий Нарожный