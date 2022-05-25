Деяким чоловікам призовного віку дозволили виїжджати за кордон

Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови, якими пом'якшив заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку, розширивши перелік тих, хто може виїжджати з країни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідний документ було опубліковано на Урядовому порталі.

На строк до шести місяців з України зможуть виїжджати водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та населення України. При цьому потрібно спочатку отримати документ про важливість такої поїздки. Мова про лист, який може надати будь-який з цих органів:

будь-який військовий, правоохоронний орган;

військова адміністрація;

медичний заклад;

відправник чи одержувач гуманітарної допомоги.

Крім того, право перетинати кордон отримали залізничники, а також спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Варто нагадати, що на сайті електронних петицій з'явилося звернення до президента України Володимира Зеленського щодо скасування заборони на виїзд чоловіків призовного віку. За два дні петицію підтримали понад 2 тисячі людей. А 21 травня 2022 року петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів. Водночас президент відмовився її підтримати.

Фото: ua.depositphotos.com