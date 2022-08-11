Петиція до Зеленського з вимогою дозволити морякам виїзд з України набрала 25 тисяч голосів

На сайті президента набрала 25 тисяч голосів електронна петиція щодо дозволу працівникам морського транспорту на перетин державного кордону України в період загальної мобілізації.

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Вона була подана ще 18 травня громадянкою Юлією Кравченко від імені одеської компанії "Скаймар", що займається послугами індивідуальних нерегулярних перевезень і орієнтована на моряків.

На збір електронних підписів під петиціями до глави держави відводиться три місяці, і зазначене прохання якраз встигло отримати необхідну підтримку за тиждень до кінця терміну. Наразі під ним вже 25,1 тисячі підписів. Таким чином, тепер на це прохання має дати офіційну відповідь Володимир Зеленський.

Ініціатор клопотання мотивує потребу в наданні дозволу на перетин кордону морякам, зокрема й внутрішніх вод України, необхідністю "забезпечення захисту національних інтересів України як морської держави та здійснення заходів, що сприяють захисту інтересів українських моряків на світовому ринку праці".

Нагадаємо також, що 30 червня депутатом від "Слуги народу" Георгієм Мазурашу у Верховну Раду було внесено законопроєкт №7484-1, який пропонує встановити право на виїзд з України під час воєнного стану, зокрема, морякам. Однак цей документ досі парламентом не розглядався.

Джерело фото: ua.depositphotos.com