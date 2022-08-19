Кабмин разрешил выезд за границу до 7 дней работникам экспортоориентированных компаний с сентября

Кабинет министров разрешил выезд с 1 сентября за границу на срок до семи дней не более 10% и не более 10 работников экспортоориентированных компаний.

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Об этом сообщила в эфире национального телемарафона первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. По словам чиновницы, ныне имеется большой запрос со стороны такого бизнеса иметь возможность выезда сотрудников за границу.

"И мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября у бизнеса, который платит официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности, но не более 10 людей будут иметь возможность выезжать сроком до семи дней за заявкой работодателя. И все это будет происходить на портале "Дия", - сказала она.

Министр добавила, что это важный шаг, необходимый для бизнеса, на который правительство пошло, чтобы такие работники имели возможность принимать участие в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для дальнейшего развития своего бизнес.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что указанная возможность будет реализована для физических и юридических лиц как услуга "е-Командировка".

"Сегодня правительство приняло постановление, позволяющее запустить "е-Командировку" в экспериментальном формате... Подготовьтесь к старту "е-Командировки": подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка", - сообщил он также о дополнительном условии разрешения на заграничные поездки.

Напомним также, что недавно на сайте президента набрали необходимые для его официального ответа 25 тысяч голосов петиция об отмене ограничения на выезд для всех мужчин без военного опыта, а такие петиция о разрешении на выезд из Украины только моряков.

На первую из них Владимир Зеленский уже ответил отказом, объяснив законность такого запрета и констатировав, что он будет отменен лишь по окончанию военного положения. По второй официальный ответ пока не опубликован. Напомним, на сегодняшний день военное положение и мобилизация продлены до 21 ноября.

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