Мужчинам можно выезжать из Украины, если у них есть жена-военнослужащая с ребенком - ГПСУ

В Государственной пограничной службе отмечают, что право пересечения границы Украины имеют мужчины, имеющие жену, проходящую действительную военную службу.

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При этом, как говорится в сообщении ведомства, есть условие о нахождении на содержании таких супругов по крайней мере одного ребенка до 18 лет. Количество же случаев такого пересечения границы является неограниченным.

Документами же, которые дают право пересечения, являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой.

При этом указано, что это может быть и справка, и копия удостоверения, заверенная соответствующим образом, или же "другие документы".

Напомним также, что на днях в ГПСУ объяснили, что не допускают выезд из Украины мужчин, имеющих двойное гражданство, и будут разрешать такое только если соответствующие лица украинское гражданство потеряют в связи с изданием указа президента.

В свою очередь, на сайте самого президента Владимира Зеленского уже набрала необходимые для ответа 25 тысяч голосов петиция об отмене запрета на выезд мужчин без военного опыта.