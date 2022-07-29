Пересекать границу Украины по паспорту другой страны можно лишь после утраты гражданства Украины – ГПСУ

В Государственной пограничной службе заявляют, что не допускают выезд из Украины мужчин, имеющих двойное гражданство, и будут разрешать такое только если соответствующие лица утратят украинское гражданство.

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"Согласно законодательству Украины двойное гражданство (то есть гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается. Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины", - подчеркивают в ведомстве. .

Там напоминают, что основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 закона о гражданстве, однако в любом случае гражданство прекращается в день издания соответствующего указа президента Украины.

"Так что использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях должны физические лица после издания указа президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины", - резюмируют в ГПСУ.

При этом ведомство не объясняет, как и откуда берет информацию о наличии у лиц украинского гражданства для отказа в случаях предоставления соответствующим лицом иностранного паспорта в пункте пропуска.

Отметим, что этот вопрос ГПСУ подняла после возникновения скандала вокруг непропуска из Польши обратно в Украину днепровского бизнесмена Геннадия Корбана. 22 июля пограничники изъяли у него украинский паспорт на границе, заявив, что его украинское гражданство приостановлено.

При этом ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский якобы издал указ о прекращении гражданства, в частности, и Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича.

Согласно же указанной статье 19 закона о гражданстве, основанием для потери гражданства Украины является, в частности, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия. Корбан же предполагаемое, исходя из этого, наличие другого гражданства после недопуска в Украину не продемонстрировал и остался в Польше, декларируя при этом намерение все же вернуться в Украину.

Сам Зеленский накануне прокомментировал ситуацию с ним, заявив, что гражданство Украины предоставляется и лишается "на регулярной основе, это постоянный процесс и все происходит постоянно, в рамках действующего законодательства".