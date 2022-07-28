"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. За його словами, це є повністю законне рішення, тому ніяких спекуляцій бути не повинно.

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Про це глава держави заявив у Києві під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер, 28 липня.

Він наголосив, що дане рішення було повністю законним, тому ніяких спекуляцій бути не повинно.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, 22 липня Геннадій Корбан заявив, що не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону митники у нього вилучили паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.

Того ж дня Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням "вирішити питання його в'їзду в Україну".