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"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України

Володимир Зеленський, президент України, Геннадій Корбан

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. За його словами, це є повністю законне рішення, тому ніяких спекуляцій бути не повинно.

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Про це глава держави заявив у Києві під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер, 28 липня. 

Він наголосив, що дане рішення було повністю законним, тому ніяких спекуляцій бути не повинно.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. 

Нагадаємо, 22 липня Геннадій Корбан заявив, що не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону митники у нього вилучили паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.  

Того ж дня Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням "вирішити питання його в'їзду в Україну".

Автор:
Анастасія Перцева