"Никаких спекуляций нет": Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства. По его словам, это полностью законное решение, поэтому никаких спекуляций быть не должно.

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Об этом глава государства заявил в Киеве во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг, 28 июля.

Он отметил, что данное решение было полностью законным, поэтому никаких спекуляций быть не должно.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 22 июля Геннадий Корбан заявил, что не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы таможенники у него изъяли паспорт. Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство прекращено.

В тот же день Корбан обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить вопрос его въезда в Украину".