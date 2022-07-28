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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине хотят ввести обязательные экзамены для получения украинского гражданства

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменения условий предоставления гражданства Украины. Для получения гражданства могут ввести комплексный экзамен.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект №7606 инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом власти хотят установить обязательства для иностранца, который хочет приобрести гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.  

При этом у иностранца будет два года на сдачу экзаменов. В противном случае такое лицо теряет гражданство. 

Аналогичные условия устанавливаются и для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной и принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, или которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ, в том числе награжденные госнаградой, или получившие вид на временное проживание. 

Законопроектом также закрепляется обязательство для претендентов на гражданство владеть государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Инициатива премьера объясняется тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности относительно установления дополнительных условий для принятия в гражданство Украины".   

Разработать программу экзамена было поручено Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка. 

Напомним, правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев. Президент Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.

Автор:
Анастасия Перцева