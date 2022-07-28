В Украине хотят ввести обязательные экзамены для получения украинского гражданства

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменения условий предоставления гражданства Украины. Для получения гражданства могут ввести комплексный экзамен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект №7606 инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом власти хотят установить обязательства для иностранца, который хочет приобрести гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

При этом у иностранца будет два года на сдачу экзаменов. В противном случае такое лицо теряет гражданство.

Аналогичные условия устанавливаются и для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной и принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, или которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ, в том числе награжденные госнаградой, или получившие вид на временное проживание.

Законопроектом также закрепляется обязательство для претендентов на гражданство владеть государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Инициатива премьера объясняется тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности относительно установления дополнительных условий для принятия в гражданство Украины".

Разработать программу экзамена было поручено Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Напомним, правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев. Президент Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.