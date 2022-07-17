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Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.
Об этом Енин рассказал в интервью "Укринформу".
"По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства. Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии РФ, с одного стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым владеет зарубежное украинское общество в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины", - говорит Енин.
По словам Енина, президент Украины придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в Украине может быть введен обязательный экзамен для получения гражданства.