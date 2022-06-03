Зеленский предоставил российскому журналисту Невзорову гражданство "за выдающиеся заслуги перед Украиной"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщает со ссылкой на свои данные, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом предоставил российскому журналисту и бывшему депутату Госдумы Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед нашей страной".

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Об этом Геращенко заявил в своем Telegram-канале.

"Спасибо Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", — написал Геращенко.

Ранее росСМИ распространяли информацию о том, что Невзоров вместе с семьей подал заявку на получение гражданства Украины. Журналист подтвердил получение украинского гражданства.

"Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые еще обойдется затея спятившего диктатора. Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", - написал Невзоровв своем Telegram-канале.