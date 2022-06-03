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Зеленський надав російському журналісту Невзорову громадянство "за визначні заслуги перед Україною"
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє з посиланням на свої дані, що Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав російському журналісту та колишньому депутату Держдуми Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій громадянство України "за визначні заслуги перед нашою країною".
Про це Геращенко заявив у своєму Telegram-каналі.
"Спасибі Олександр та Лідія, за вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації", - написав Геращенко.
Раніше росЗМІ поширювали інформацію про те, що Невзоров разом із сім'єю подав заявку на набуття громадянства України. Журналіст підтвердив отримання українського громадянства.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, в які ще обійдеться витівка збожеволілого диктатора. Так, стати поруч з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", - написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.
Невзоров активно займається журналістикою, публікуючи на YouTuBe відеоролики, у яких критикує політику Кремля. Через це 23 березня проти нього слідчий комітет РФ порушив справу "за дискредитацію збройних сил РФ". Тобто через те, що Невзоров правдиво висвітлював події в Україні у контексті російсько-української війни, критикуючи агресію РФ.