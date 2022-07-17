Уряд України підготувала низку проєктів щодо множинного громадянства для українців

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначає, що Державна міграційна служба та МВС напрацювали цілу низку проєктів, які б унормовували питання множинного громадянства для українців.

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Про це Єнін розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"За дорученням президента Державна міграційна служба спільно з МВС напрацювала цілу низку проєктів нормативно-правових актів, які б унормовували в тому числі й питання множинного громадянства. Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії РФ, з одного боку, а з іншого боку, необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, оскільки вирішення цього питання обіцяла ціла низка попередніх президентів України", - каже Єнін.

За словами Єніна, президент України надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців.

Нагадаємо, що в Україні можуть запровадити обов'язковий іспит для отримання громадянства.