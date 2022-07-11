В Україні можуть запровадити обов'язковий іспит для отримання громадянства

Петиція до Президента Володимира Зеленського набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб голова держави офіційно відреагував на неї. Відповідь глави держави опублікували на сайті електронних петицій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, гарант зазначив, що питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання. При цьому політика у сферах освіти та науки, розвиток та функціонування державної мови входять до зони відповідальності Кабміну. Міграційні процеси також регулює уряд.

У зв'язку з цим Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання — запровадження обов'язкового іспиту для здобуття українського громадянства.

Зазначимо, автор петиції пропонує запровадити такі іспити для охочих отримати українське громадянство:

тест з української мови;

тест з історії України;

тест на знання конституції України;

тест на знання державного гімну України

Нагадаємо, раніше в українському суспільстві розгорілася дискусія з приводу рішення Зеленського надати російському журналісту та колишньому депутату Держдуми Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій громадянство України "за визначні заслуги перед нашою країною".