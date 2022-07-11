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В Украине могут ввести обязательный экзамен для получения гражданства
Петиция к Президенту Владимиру Зеленскому набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы глава государства официально отреагировал на нее. Ответ главы государства опубликовали на сайте электронных петиций.
В частности, гарант отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования. При этом политика в сферах образования и науки, развитие и функционирование государственного языка входят в зону ответственности Кабмина. Миграционные процессы также регулирует правительство.
В связи с этим Зеленский поручил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос — введение обязательного экзамена для получения украинского гражданства.
Отметим, автор петиции предлагает ввести следующие экзамены для желающих получить украинское гражданство:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- тест по украинскому языку;
- тест по истории Украины;
- тест на знание конституции Украины;
- тест на знание государственного гимна Украины
Напомним, ранее в украинском обществе разгорелась дискуссия по поводу решения Зеленского предоставить российскому журналисту и бывшему депутату Госдумы Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед нашей страной".