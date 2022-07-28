В Україні хочуть запровадити обов'язкові іспити для отримання українського громадянства

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає зміни умов надання громадянства України. Для отримання громадянства можуть запровадити комплексний іспит.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що законопроект №7606 ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином влада хоче встановити зобов'язання для іноземця, який хоче отримати громадянство України, скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

При цьому іноземець матиме два роки на складання іспитів. В іншому випадку така особа втрачає громадянство.

Аналогічні умови встановлюються і для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною та прийняття яких у громадянство України представляє державний інтерес для України, або які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, у тому числі нагороджені держнагородою, або отримали вид на тимчасове проживання.

Законопроектом також закріплюється зобов'язання для претендентів на громадянство володіти державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Ініціатива прем'єра пояснюється тим, що розв'язана Росією війна "внесла корективи щодо держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України".

Розробити програму іспиту було доручено Міністерству освіти та науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови.

Нагадаємо, уряд України підготував низку проектів щодо множинного громадянства для українців. Президент Володимир Зеленський надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців.