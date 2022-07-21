В реестр олигархов могут попасть и не граждане Украины - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в реестр олигархов могут попасть как граждане Украины, так и иностранцы. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"Давайте будем очень внимательно смотреть в закон. Если человек действует на территории нашей страны, законодатель говорит, что неважно, гражданин какой он страны. Он может быть не гражданином Украины, но признан у нас олигархом, если он действует в нашей стране и имеет три из четырех критериев, которые записал наш законодатель", - отметил Данилов.

При этом относительно информации о якобы подписании президентом Владимиром Зеленским указа о лишении гражданства, в частности, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана, он косвенно допустил, что такой документ все же может быть официально опубликован, несмотря на установленную практику не публиковать указы президента с персональными данными.

"Если там есть персональные данные, они закрыты. Вы можете их не увидеть, эти указы. Потому что указы, касающиеся гражданства, они с персональными данными. Будут ли опубликованы те указы, о которых вы говорите, я не могу сказать, я не работаю в Офисе президента, у меня совсем другие, скажем так, обязанности", – заявил секретарь СНБО.

Он также заявил, что озвученная накануне цифра у 86 человек, которые могут попасть в реестр олигархов, на самом деле является лишь количеством людей, отвечающих одному из необходимых для этого критериев.

"86 лиц-граждан нашей страны соответствуют одному из четырех критериев. Для того чтобы человек был признан олигархом, он должен соответствовать трем критериям. Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан нашей страны подпадают под эти критерии. Далее следуют следующие три критерия. Как только мы будем понимать, какая цифра будет по второму критерию, мы обязательно вас проинформируем", – отметил Данилов.

Он также заявил, что если "в процессе работы этого закона" часть потенциальных фигурантов списка сознательно принимает решение об изменениях в распоряжении своей собственностью, чтобы не попасть в него, такие действия властями приветствуются.