Ахметов уже не соответствует критериям "олигарха", - Минюст

Ринат Ахметов избавился сразу от двух критериев олигарха после сложения его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода группы SCM из медийного бизнеса, а потому уже не попадает в их реестр.

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Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Происходит выход из-под критерия участия в политической жизни из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также выход из медийного бизнеса как критерия влияния на медиасферу. Эти два критерия как раз устраняют самые большие раздражители, наибольшее влияние отдельной личности на политическую жизнь страны", - сказал Малюська.

Он заявил, что Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, а последний был еще и народным депутатом.

По словам министра, если бы Новинский и дальше был в парламенте, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который автоматически превращал бы Ахметова в олигарха.

"В данном случае отказ от мандата, было ли это целью или не было – не знаю, судить не буду, но Новинский убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сказал Малюська.

По словам министра, Ахметов никогда не хотел попасть в список олигархов, а его выход из медиабизнеса - это как раз признак того, что он считает этот закон опасным.

Напомним, что в ноябре 2021 года Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, предусматривающий формализацию такого термина и присвоение такого статуса крупным бизнесменам, имеющим, в частности, свои СМИ. Законом устанавливаются четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В свою очередь, Ахметов является самым богатым человеком Украины, хотя и потерял в результате войны свои предприятия в Мариуполе. Однако официальный статус олигарха получать он не хочет.