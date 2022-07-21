До реєстру олігархів можуть потрапити й не громадяни України - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає, що до реєстру олігархів можуть потрапити як громадяни України, так і іноземці. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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"Давайте будемо дуже уважно дивитися в закон. Якщо людина діє на території нашої країни, законодавець каже, що немає значення, громадянин якої він країни. Він може бути не громадянином України, але визнаний у нас олігархом, якщо він діє в нашій країні і має три з чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець", - зазначив Данілов.

При цьому стосовно інформації про нібито підписання президентом Володимиром Зеленським указу про позбавлення громадянства, зокрема, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана, він опосередковано допустив, що такий документ все ж може бути офіційно опублікований, не дивлячись на усталену практику не публікувати укази президента з персональними даними.

"Якщо там є персональні дані, вони є закритими. Ви можете їх не побачити, ці укази. Тому що укази, що стосуються громадянства, вони є з персональними даними. Чи будуть опубліковані ті укази, про які ви кажете, я не можу сказати, я не працюю в Офісі президента, в мене зовсім інші, скажімо так, обов'язки", - заявив секретар РНБО.

Він також заявив, що озвучена напередодні цифра у 86 людей, які можуть потрапити до реєстру олігархів, є насправді лише кількістю людей, що відповідають одному з необхідних для цього критеріїв.

"86 осіб-громадян нашої країни відповідають одному з чотирьох критеріїв. Для того, щоб людина була визнана олігархом, вона має відповідати трьом критеріям. Перший критерій ми пройшли і з'ясували, що 86 громадян нашої країни підпадають під ці критерії. Далі йдуть наступні три критерії. Як тільки ми будемо розуміти, яка цифра буде по другому критерію, ми обов'язково вас проінформуємо", - зазначив Данілов.

Він також заявив, що якщо "в процесі роботи цього закону" частина потенційних фігурантів списку свідомо приймає рішення про зміни в розпорядженні своєю власністю, аби не потрапити до нього, такі дії владою вітаються.