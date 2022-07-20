У РНБО назвали нове число потенційних фігурантів реєстру олігархів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначає, що нині під ознаки олігарха, визначені законом про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом таких осіб, підпадають близько 86 людей.

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Як повідомляють в РНБО, Данілов провів нараду щодо стану виконання вказаного закону, у якій взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перший віце-прем’єр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Василь Малюк та посадові особи апарату РНБО.

Данілов нагадав, що цей закон було введено в дію ще 7 травня, а рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію указом президента Володимира Зеленського того ж дня, було затверджено положення про реєстр олігархів, порядок його формування і ведення.

Зазначається, що учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого закону. Данілов акцентував увагу на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання. За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінету міністрів, АМКУ, СБУ та Національному банку України.

В РНБО не дають жодних уточнень щодо того, хто саме підпадає нині під ознаки олігарха, однако нагадаємо, що Малюська днями заявляв, що серед них немає найбагатшого громадянина України - Ріната Ахметова.

Голова Мін'юсту прямо пояснив це тим, що перед цим компанія Ахметова SCM вирішила припинити роботу медійого бізнесу - холдингу "Медіа Група Україна", а бізнес-партнер Ахметова Вадим Новінський вирішив скласти мандат депутата Верховної Ради.

Зазначимо при цьому, що в травні минулого року, коли законопроект про олігархів лише готувався, Данілов заявляв, що до потенційного реєстру таких осіб може увійти лише 13 осіб.