В SCM повідомили подробиці виходу Ахметова з медіабізнесу: виробництво контенту вже припинено

Компанія Ріната Ахметова SCM розпочала анонсоване напередодні припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна".

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Як розповіла на своїй сторінці у Facebook директорзі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко, відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже з 12 липня.

"Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані "Медіа Групою Україна" від держави. Паралельно сьогодні буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації", - повідомила вона.

Ємченко вказала, що анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і вони мають завершити діяльність. При цьому швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв є вже відповідальністю держави.

"Процес, згідно до вимог законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом)", - зазначила спікер SCM.

Натомість вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях та онлайн-майданчиках групи припиняється. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється й дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі. Оновлення своїх онлайн-медіа МГУ припинила з 00:00 12 липня.

"Механізм співпраці із Vogue буде визначено окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій. Усі відносини із партнерами групи будуть обговорюватись окремо. Всі активи МГУ (за виключенням ліцензій) залишаються у її власності", - написала Ємченко.

Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі "Україна", "Україна 24" та "Сьогодні". Майбутню долі цих активів буде визначено менеджментом у найближчі дні.

"Рішення щодо виходу SCM із медіа-бізнесу було важким та вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели її в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і далі - серіали, фільми, шоу, новини. Але державою було прийнято абсолютно дискримінаційний закон, який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими", - каже Ємченко.

Вона також окремо зазначила, що заяви до Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо відмови від всіх ліцензій на ефірне мовлення вже подано, і далі держава може виставити їх на новий конкурс.

"Таким чином на питання "а що далі з вільними тепер ліцензіями на ТБ" я можу відповісти "конкурс покаже". І дуже багато буде залежати від того, коли відбудеться цей конкурс і чи буде він предметом суспільної (в тому числі - міжнародної) уваги", - додала представниця компанії Ахметова.

Ємченко при цьому підкреслює, що жодних попередніх консультацій із владою щодо подальшої долі зданих ліцензій "не відбувалося і не могло відбуватися".

В свою чергу, як повідомляє "Детектор медіа", стримінгова платформа OLL.TV, що також входить до ахметівської МГУ, наразі продовжує свою роботу в штатному режимі.

У самій же МГУ повідомляють, що OLL.TV здає ліцензію провайдера програмної послуги: відповідні документи незабаром будуть надіслані уповноваженим державним установам. При цьому на платформі транслюватимуться футбольні матчі, які раніше виходили на каналах "Футбол".

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, що передбачає формалізацію такого терміну та присвоєння цього статусу великим бізнесменам, що мають, зокрема, свої ЗМІ. Законом такоє встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів та посадових осіб із олігархами або їх представниками.

В свою чергу, Ахметов є найбагатшою людиною України, хоча й втратив через війну свої підприємства у Маріуполі. Натомість офіційний статус олігарха отримувати він не хоче.