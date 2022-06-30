Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо реєстру олігархів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

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Відповідний указ Зеленський підписав 29 червня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок її формування та ведення", – йдеться у тексті указу.

У рішенні РНБО викладено, як формуватиметься та вестиметься реєстр – в апараті РНБО буде визначено відповідальні за це структури. Реєстр ведеться в електронній формі державною мовою. До нього не вносяться дані, що містять держтаємницю та службову інформацію.

В той же час дані про олігархи, які вносяться до Реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Також у рішенні РНБО зазначено порядок внесення відомостей про олігархів. Вони включатимуть ПІБ, дату та місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

Нагадаємо, що ініційований президентом Володимиром Зеленським закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів), Верховна Рада прийняла ще 23 вересня 2021 року.

Однак 2 листопада Зеленський ветував закон через неузгодженості, що виникли при його прийнятті, але вже наступного дня парламент їх усунув, а 5 листопада президент підписав закон .

Як прогнозував секретар РНБО Данилов у грудні РНБО почне визнавати певних осіб олігархами, вносячи їх до відповідного реєстру, передбаченого цим законом, 20-25 травня. Однак після російського військового вторгнення в Україну тема деолігархізації, зокрема реалізації зазначеного закону, фактично зникла з публічного порядку денного української влади.