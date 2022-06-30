Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

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Соответствующий указ Зеленский подписал 29 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – говорится в тексте указа.

В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр – в аппарате СНБО будут определены ответственные за это структуры. Реестр ведется в электронной форме на государственном языке. В него не вносятся данные, содержащие гостайну и служебную информацию.

В то же время данные об олигархах, которые вносятся в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Также в решении СНБО отмечен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания лица олигархом.

Напомним, что инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), Верховная Рада приняла еще 23 сентября 2021 года.

Однако 2 ноября Зеленский ветировал закон из-за возникших при его принятии несогласованностей, но уже на следующий день парламент их устранил, а 5 ноября президент подписал закон.

Как прогнозировал секретар СНБО Данилов в декабре, СНБО начнет признавать определенных лиц олигархами, внося их в соответствующий реестр, предусмотренный этим законом, 20-25 мая. Однако после российского военного вторжения в Украину тема деолигархизации, в частности реализации указанного закона, фактически исчезла из публичной повестки дня украинской власти.