"Реестр олигархов" начнут заполнять в мае 2022 года, — Данилов

"Реестр олигархов", который предусмотрен соответствующим законом об олигархах, начнут заполнять 20-25 мая 2022 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Если дальше будет продолжаться эта ситуация – 20-25 мая у нас с вами на заседаниях Совета безопасности и обороны будут первые олигархи, которые будут определены через решение СНБО согласно нашему законодательству", — рассказал Данилов.

Он считает, что закон об олигархах в целом также начнет работать на деле до конца мая 2022 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

По словам авторов документа, закон разработали на выполнение ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Он устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Один из таких критериев — значительное влияние на средства массовой информации. Некоторые потенциальные олигархи уже начали продавать медиахолдинги, возможно, с целью не попасть в реестр олигархов.

В частности, Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета "1+1". При этом ранее он заявлял, что он "готов быть олигархом".

До него бывший президент Украины Петр Порошенко продал новому медиахолдингу "Вільні медіа" корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал".