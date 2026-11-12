Бізнес зможе отримати до €200 тис. грантової підтримки

ПриватБанк та Група Європейського інвестиційного банку підписали грантову угоду на €3,4 млн для підтримки українського бізнесу. Підприємці зможуть отримати безповоротну компенсацію частини витрат за кредитами, а максимальний розмір підтримки для одного бізнесу становитиме €200 тис.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

Фінансування надається в межах ініціативи ЄС EU4Business "Гарантійний механізм для України" та інструменту Ukraine Facility.

Програма орієнтована насамперед на мікро-, малі та середні підприємства, зокрема бізнес, який постраждав від війни або працює у регіонах із підвищеним воєнним ризиком.

Яку компенсацію можна отримати

Базовий розмір грантової компенсації становитиме до 10% від суми фінансування або понесених витрат.

Для підприємств, які працюють або реалізують проєкти у прифронтових регіонах, компенсація може становити до 25%.

Максимальний розмір гранту для одного підприємства - €200 тис.

Кошти можна буде спрямувати на придбання основних засобів.

Для підприємств із прифронтових регіонів також передбачена можливість отримання грантів за кредитами на поповнення оборотного капіталу.

Хто зможе отримати підтримку

Окремий пріоритет матимуть підприємства, активи яких були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, а також компанії, що працюють у зонах підвищеного воєнного ризику.

На підтримку також зможуть претендувати бізнеси, засновані або керовані ветеранами чи внутрішньо переміщеними особами.

До цільових категорій входять компанії, де ветерани або ВПО становлять понад 20% працівників чи понад 30% керівного складу.

Крім того, програма орієнтована на бізнеси, у власності або управлінні яких провідну роль відіграють жінки чи молоді підприємці віком до 36 років, а також стартапи та компанії, зареєстровані менш ніж три роки тому.

Грантова програма поєднується з кредитуванням та гарантійними інструментами ЄС, щоб зменшити фінансове навантаження на підприємців і розширити доступ до фінансування.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк та ЄІБ уже домовилися про €100 млн для кредитування малого та середнього бізнесу в Україні в межах програми EU4Business Guarantee Facility Ukraine.