ПриватБанк та ЄІБ підписали угоду на 100 млн євро для кредитування малого бізнесу

Державний ПриватБанк підписав першу в своїй історії багаторічну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ) у межах програми EU4Business Guarantee Facility Ukraine. Угода відкриває для малого та середнього бізнесу в Україні доступ до портфелю фінансування обсягом до 100 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

Фінансування надаватиметься за рахунок портфельної гарантії від першої втрати на суму 40 млн євро. Механізм передбачає покриття 30–80% суми кожного окремого кредиту, що дає змогу суттєво знизити ризикове навантаження на банк та розширити доступ підприємців до кредитних ресурсів.

Загальний строк дії договору встановлений до 19 червня 2040 року, що робить його довгостроковим елементом фінансової інфраструктури підтримки бізнесу в Україні.

Заступниця голови правління ПриватБанку Лариса Чернишова наголосила, що угода має стратегічне значення для масштабування кредитування малого та середнього бізнесу за підтримки європейських інституцій.

За її словами, в умовах війни, коли доступ до фінансування залишається одним із ключових викликів для підприємців, такі інструменти є критично важливими для збереження економічної активності та відновлення країни.

У ПриватБанку також зазначили, що програма є частиною ширшої підтримки України з боку Європейського Союзу. З огляду на те, що банк обслуговує близько 60% українських підприємців, новий гарантійний механізм може мати системний вплив на ринок кредитування МСП.

З початку повномасштабної війни ПриватБанк залучив гарантії міжнародних партнерів, які загалом створили можливості для фінансування українського бізнесу майже на 1,5 млрд євро.

Також ЄІБ надав часткову портфельну гарантію Кредобанку на суму 6 млн євро, що дозволить банку видати нові кредити мікро-, малому та середньому бізнесу (ММСБ) в Україні.