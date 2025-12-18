ПриватБанк переглядає обслуговування ветеранів та людей з інвалідністю: яка причина

ПриватБанк запроваджує системні зміни у роботі з ветеранами, військовими та людьми з інвалідністю після ситуації з ветераном у Києві. Банк приніс вибачення, передав банківські картки та взяв на себе зобов’язання покрити витрати на лікування і протезування, а також переглядає процедури обслуговування і створює окрему гарячу лінію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Голова Національного банку України Андрій Пишний та член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко відвідали ветерана в лікарні. Під час візиту банк вибачився за ситуацію та передав клієнту банківські картки.

Також ПриватБанк взяв на себе зобов’язання повністю покрити витрати на лікування і протезування ветерана та забезпечити необхідну підтримку.

"Ми уже розпочали перегляд і зміну процедур обслуговування і створюємо окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю, яка формуватиметься, зокрема, із залученням експертизи Патронатної служби “Янголи” 3-го Армійського корпусу. Також працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби подібні ситуації не повторювалися", - йдеться в повідомленні.

Також ПриватБанк планує залучити ветеранські спільноти, військовослужбовців, представників Національного банку України, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій для напрацювання практичних рішень, які дозволять запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Окремо банк розпочав роботу над спільним проєктом із Міністерством у справах ветеранів. Ініціатива передбачає, що служби супроводу при медичних закладах допомагатимуть ветеранам, зокрема, у вирішенні фінансових питань.

У ПриватБанку наголосили, що вибачаються за ситуацію, яка склалася, та назвали її неприпустимою. У банку підкреслили, що такі випадки суперечать принципам відповідальності, людяності й поваги, які мають бути безумовними у ставленні до військових і ветеранів незалежно від формальних процедур.

Фото: пресслужба НБУ

Що передувало

Напередодні стало відомо про інцидент із 20-річним ветераном, який втратив усі кінцівки та не зміг відновити банківську картку ПриватБанку, на яку мали надходити державні виплати.

За словами командирки патронатної служби полку "Азов" Олени Толкачової, під час звернення до відділення менеджер банку запропонував ветерану самостійно тримати картку біля обличчя для фото, попри відсутність у нього рук. Іншій людині робити це не дозволили, а єдиною альтернативою назвали оформлення довіреності та видачу картки на ім’я медичного куратора.

Толкачова наголосила, що через формальний підхід ветеран фактично залишився без доступу до коштів, які йому належать, і був змушений чекати на протезування, яке може тривати місяці.

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс у соцмережах.

Фото: Олена Толкачова



